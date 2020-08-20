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Türkiye’nin tarımına Muğla’dan büyük katkı

TÜRKİYE’NİN TARIMINA MUĞLA’DAN BÜYÜK KATKI

MUĞLA 20.08.2020, 10:37
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Türkiye’nin tarımına Muğla’dan büyük katkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliği ile üniversite yerleşkesi içerisinde kurulan Tarımsal Amaçlı Toprak Sulama Suyu ve Bitki Laboratuvarı bugüne kadar 7 bin 716 toprak, 2 bin 426 bitki, 379 su analizi yaparak üreticilerin yanında oldu. Muğla toprakları yanında 30 farklı şehir ve iki ülkeden de 2002 numune analiz edilerek üreticilere katkı sağlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarım laboratuvarı 4 dalda analiz yapabilen Türkiye’nin sayılı laboratuvarlarından olması ile de dikkat çekiyor. 2015 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesi içerisinde kurulan laboratuvar Toprakta Temel Analizler, Detaylı Toprak Analizleri, Sulama Suyu Analizleri, Bitki Analizleri alanlarında yetki belgesine sahip ve 4 alanda analiz yapabiliyor.

Türkiye’nin 30 farklı ilinden toprak, sulama suyu, bitki analizleri gelen laboratuvara 2020 yılı içerisinde Diyarbakır’dan 114 toprak, 330 bitki, Denizli’den 71 bitki, Çanakkale’den 62 bitki, Manisa’dan 31 toprak analizi numunesi geldi. 2020 yılı içerisinde laboratuvarda toplam 1337 analiz yapıldı.

Gürün; “Köylümüze desteğimiz sürecek”

Milli ekonominin temelinin tarım olduğunun her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün üreticilerin toprağında kalması, üretmesi ve ürettiğinin karşılığını alması için Büyükşehir ailesi olarak var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün, “Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri yanında verimli toprakları ile de dikkatleri çeken ve bir tarım kenti olan Muğla’mızda yaşıyoruz. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 55’inin kırsalda yaşadığı Muğlamızda tarıma, üretime ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü milli ekonominin temeli olan tarımda ne yazık ki ileriye değil geriye gidiyoruz. Üreten, kendi kendine yeten bir toplumdan ithal eden bir ülke haline getirildik. Halbuki ürün çeşitliliği ve verimli toprakları ile mükemmel bir ülkeye ve şehre sahibiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’da yaşayanların öncelikle toprağına sahip çıkmasını tüm aile fertlerinin üretmesini, ve toprağından kazanmasını istediklerini belirten Başkan Gürün, "Buna göre projeler üretiyoruz. Tarımsal amaçlı laboratuvarımız da bu hizmetlerimizden sadece biri. Ayrıca yerel yönetimler, üniversite işbirliğinin de en güzel örneği bir proje. Nasıl ki insan vücudunun tahlilleri yapılıyor, iyileşmesi daha verimli çalışması sağlanıyor toprağımızın da tahlilleri yapılarak hangi minarelin fazla ya da eksik olduğu, o toprakta hangi ürünün en iyi şekilde yetişeceğine bakılıyor ve üreticimiz bilgilendiriliyor. Bunu üniversitemizin değerli akademisyenleri ile birlikte yapıyoruz. Bilimsel ve akılcı yöntemlerle eski usul üretim yöntemlerini bir kenara bırakarak üreticimizin katma değeri yüksek ürünler elde etmesini, toprağında mutlu olmasını istiyoruz. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğlayız. Bu hizmetimizden sadece Muğla sınırları içindeki aile fertlerimiz değil farklı şehir ve ülkelerden vatandaşlarımız da yararlanabiliyor. Yerel tohum seferberliğimizde olduğu gibi Türkiye’nin farklı toprakları Muğla’da tahlil ediliyor ve üretim zincirine katkı vermiş oluyoruz. Üreticimize, emektar ellere, alın terine, milletin efendisi olan köylümüze hizmet ve projelerimizle desteğimiz sürecek" diyerek Atatürk’ün “Toprak o kadar cömert ki, dökülen her damla alın terinin karşılığını verir” sözleri ile açıklamasını tamamladı.

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