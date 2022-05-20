Türkiye Şampiyonası Bodrum’da yapılıyor

Modern ve Çağdaş Dans, Show Dans ve Caz Dans Türkiye Şampiyonası, Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Dans Federasyonu tarafından Bodrum Dans Kulübü organizasyonuyla Bitez Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Bodrum Spor Salonu’nda 19-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya, yaklaşık 20 okuldan 600 dansçı kayıt yaptırdı.

İlk 2 gün modern ve çağdaş dans yarışmaları ile devam eden şampiyona, 21 Mayıs Cumartesi ve 22 Mayıs Pazar günü Show Dans ve Caz Dans yarışmaları ile devam edecek. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaları, dans okullarındaki öğrencilerin velileri de tribünden ilgiyle takip ediyor.

Şampiyonanın seremonisi, bugün öğleden sonra gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Türkiye Dans Federasyonu Başkanı Tolga Çinkitaş, şunları söyledi:

“Bu işin ham maddesi sporcular, antrenörler, kulüpler. Bunların hepsi ayrı ayrı başımızın tacı. Sporcularımıza en büyük katkıyı sağlayan onların sevgili velileri. Ben sevgili velilerimize bu sporcuları bize kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki ülkemizin bu konudaki gelişimine katkıda bulunarak çok büyük yarar sağlıyorsunuz. Dans hayatın içerisinde. Gençlerin çok büyük parçası”

Konuşmaların ardından Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ve Bodrum Dans Kulübü Başkanı Fatih Özvezneci’ye teşekkür plaketi verildi.