Türkan Saylan Çok Amaçlı Salonu’nda organizasyonlar artıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve 1 Eylül’de hizmete giren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bulunan bin kişilik çok amaçlı salonda organizasyonlar artıyor. Salonda ilk düğün de gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 43 milyon liraya tamamlanan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çok amaçlı salon 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren hizmete girdi. Çok amaçlı salonda 1375 m etkinlik alanı ve 158 m mutfak kullanım alanı bulunuyor.

Bin kişilik çok amaçlı salon aynı zamanda düğün salonu olarak ta kullanılıyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde bulunan çok amaçlı salonda ilk düğün gerçekleşti. Pandemi önlemleri çerçevesinde gerçekleşen düğünde Gözde Demir ve Ferdi Kocabıyık dünya evine girdi. Çok amaçlı salonda her türlü düğün, kongre, toplantı organizasyonları ve etkinlikler yapılabilecek. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde bulunan çok amaçlı salondan faydalanmak isteyenler rezervasyon için 0552 820 48 03 nolu telefondan irtibat kurabilecek.