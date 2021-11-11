Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Otopark ücreti açıklandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 330 araçlık kapalı otoparkının fiyatlandırması açıklandı. Bölgede bulunan Pazar yeri, sosyal alanlar, okullar, kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan yoğun araç parkının trafik yoğunluğuna neden olmaması için faaliyete giren otoparkta 30 engelli araç park yeri yer alıyor. Kapalı otopark 24 saat boyunca güvenlik kontrolünde bulunarak vatandaşlara güvenli bir park alanı oluşturuyor.

Aylık abonelik fiyatı 100 TL

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde 330 araç kapasiteli kapalı otoparkın fiyat tarifesi belli oldu. Aylık abonelik fiyatı 100 lira olarak açıklanan otoparkta 0-15 dakika arası ücretsiz, 15-30 dakikası 1 TL, 30 dakika 1 saat arası 2,5 TL, 1-2 saat arası 3 TL, 2 saatten sonra her saat için 50 kuruş, gün boyu ücreti ise 10 lira olarak belirlendi.