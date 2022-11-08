Türk müziğinin ünlü ismi Karaböcek’e sahnede sürpriz doğum günü

Muğla’daki bir restaurantta sahne alan Türk Müziğinin güçlü seslerinden Gülden Karaböcek’e sahnede sürpriz doğum günü düzenlendi. “Sahnede 3 yaş doğum günümü kutluyorum” esprisi yapan Karaböcek hayranları tarafından alkış aldı.

69’uncu yaş doğum gününü Muğla’da hayranları ile kutlayan Gülden Karaböcek, “Ben başka birisinin sanmıştım kusura bakmayın. 3 yaşıma girmişim. İyi, kötü şimdiye kadar güzel günler gördüm. Sizler hiç kötü günün kırıntısını bile görmeyip ömrünüz boyunca rahat, ferah içinde mutlu ve sağlıklı yaşayın” dedi.

Muğla’da Gülden Karaböcek hayranlığı ile tanınan Emrah Bakkaloğlu, “Kadife sesinizle eşsiz bestelerinizle yıllarca bizlere eşlik ettiniz. Burada olan herkesin kalbinde, gönlünde taht kurdunuz. Bundan sonraki hayatınızda sağlık mutluluk huzur diliyorum” dedi.

Doğum günü sürprizinin ardından Karaböcek’in şarkılarıyla hayranları gece boyunca eğlendi.