Türk-Kore dostluğu fidanlarla büyüyecek

Geçtiğimiz yaz ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınları devam ederken Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar için oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanları’nın beşincisi Milas’ta kuruldu.

Geçtiğimiz yaz ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınları devam ederken Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar için oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanları’nın beşincisi Milas’ta kuruldu. Orman yangınlarında zarar gören alanların yeşillendirilmesi amacıyla ÇEKUD (Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği) tarafından başlatılan “Kökü Bizde-Yeşil Vatan Hepimizin” kampanyası kapsamında Koreli doğaseverlerin bağışladığı fidanlar toprakla buluşmaya devam ediyor. Türk-Kore Dostluk Ormanlarının beşincisi Milas’ta kuruldu. Akyol Mahallesi’nde oluşturulan Dostluk Ormanı’nda ilk fidanlar 15 Ocak Cumartesi günü düzenlenen törenle 30 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Akyol Mahallesi’nde oluşturulan Türk-Kore Dostluk Ormanı fidan dikim törenine Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız, Güney Kore’nin Türkiye Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Dingil, ÇEKUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Eyüp Debik, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver, Ağaçlandırma Şube Müdürü Olcay Karataş, Milas Orman İşletme Müdürü Çetin Akkaya, öğrenciler ve orman personeli de katıldı.