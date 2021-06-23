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Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde açık denizde sürüklenen 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 23.06.2021, 20:10
Türk karasularına itilen 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde açık denizde sürüklenen 10 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öğle saatlerinde Marmaris açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen 10 düzensiz geçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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