banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
Zelenskiy'nin kaçtığı iddia edilmişti!
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
AB, Putin ve Lavrov’u yaptırım listesine aldı
Euroleague’den Rusya kararı!
Euroleague’den Rusya kararı!

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Fethi Bey Fethiye’de anıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ilçeye ismini veren ve Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için vefatının 108’inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

MUĞLA 27.02.2022, 13:40
Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından Şehit Fethi Bey Fethiye’de anıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, ilçeye ismini veren ve Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından olan Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey için vefatının 108’inci yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Şehit Fethi Bey’in isminin verildiği parkta düzenlenen törende, Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, “Son yıllarda Türk İHA VE SİHA’ları devletimizin tüm kuruluşlarının güçlü desteğiyle faaliyete geçtiğini belirten Balcıoğlu, “İsimsiz kahramanlarla havacılık tarihinde güzel çalışmalar yapılıyor. Milli Muharip uçağımızın da yapım çalışmaları inşallah tamamlanacak. Böylelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal göklerdedir’ ilkesi gerçekleşmiş olacak. Şehit Fethi Bey’in uçağının adı Milli Dayanışma uçağı idi. Bugünlerde ülkemizin menfaati doğrultunda birbirimizle kucaklaşma büyük önem kazandı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün Şehit Fethi Bey’in yolculuğunu adı milli dayanışma yolculuğu olduğunu, bu kutsal yolda şehit olduğunu kaydetti. Şehit Fethi Bey’in havacılık tarihinde gece uçuşunu da ilk yapan pilot olduğunu belirten gürün, “Aynı zamanda o dönemde uçaktan bomba atmıştır. Tahsili ve yaptıklarıyla ülkemize çok büyük katkılar yapmış örnek olmuştur. Fethiyeliler de Meğri ismini değiştirmiş ve şehidimizin ismine sahip çıkmıştır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alim Karaca ise Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey’in isminin şehrin adıyla gönüllerde yaşatıldığını vurguladı. Ülkenin şehit kanlarıyla sulandığını dile getiren Karaca, “Bugün hala ülke güvenliği için şehit düşen asker polislerimiz cansız bedenlerini kucaklayarak toprağa veriyoruz. Geçmişten günümüze tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Türk Hava Kurumu pilotları Türk bayrağı ve Fethi Bey’in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri uçuş yaptı ve Türk Hava Kurumu’na ait model uçakla gösteri yapıldı.

Törene, Fethiye Kaymakam Vekili Hayrettin Balcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, CHP Muğla Milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve Süleyman Girgin, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, askeri erkan, şehit ve gaziler katıldı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 37
12. Sivasspor 27 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 27 28
17. Giresunspor 27 27
18. Altay 27 23
19. Rizespor 26 23
20. Ö.K Yeni Malatya 26 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 26 50
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 25 44
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 40
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. Arsenal 24 45
6. West Ham United 26 42
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 25 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Atletico Madrid 26 45
5. Barcelona 24 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Valencia 26 33
10. Celta Vigo 26 32
11. Osasuna 25 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18