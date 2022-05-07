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Turizmci Tecer, Bodrum’a kahvaltıcı açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 yıldan beri otel ve beach işletmeciliği yapan Hamit Tecer, ilçeye yeni bir mekan daha kazandırırken, Yalıkavak Mahallesinde kapılarını açan Miya Garden Kahvaltı, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

MUĞLA 07.05.2022, 11:25
Turizmci Tecer, Bodrum’a kahvaltıcı açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 yıldan beri otel ve beach işletmeciliği yapan Hamit Tecer, ilçeye yeni bir mekan daha kazandırırken, Yalıkavak Mahallesinde kapılarını açan Miya Garden Kahvaltı, ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Highlight Otel ve Miya Beach Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tecer, Yalıkavak Mahallesi’ndeki yeni mekanını hizmete açtı. Zengin menüsüyle sezona iddialı giriş yapan Miya Garden Kahvaltı, akşam saatlerinde ise insanların piknik tadında vakit geçirebileceği bir mekan haline gelecek. Mandalina ağaçları altında misafirlerini ağırlayan mekana ilerleyen dönemlerde tiny house’lar konulacak.

İş adamı Hamit Tecer, yeni yatırımı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Burada 3 senedir otel işletiyoruz. Dolayısıyla bu bölgedeki en büyük eksiğin iyi bir kahvaltı mekanı olduğunu gördük. Bodrum bölgesi insanlarının dışarıda kahvaltı kültürü fazladır. Aileler hafta sonu kahvaltı mekanlarına giderler. Bu kadar güzel bir yerde çok iyi mekanlar yoktu. Biz de bunu kendimiz yapmak istedik. Arkadaşlarla oturduk, görüştük, konuştuk ve burayı devraldık. Buradaki binalar kötü durumdaydı, onları restore ettik ve burasını kahvaltı mekanı haline getirdik. Bir kır kahvaltısı gibi. Niyetimiz akşam da piknik tadında ızgara alanı haline getirebilmek. Ayrıca arka tarafımıza tiny house’lar gelecek, yani karavan otel gibi. 15-20 tane tiny house koyacağız" dedi.

Turistlerin otel dışında da bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Tecer, “Bu bölgede bir turizm hareketliliği oluşturmak istiyoruz. Turistler, kır havası içerisinde bağımsız kalabilecekleri, ızgarasını kendisi yapabileceği, yemeğini kendi yapabileceği mekanlar arıyorlar. Biz de böyle bir şeye el attık. Umuyorum talep görecektir" diye konuştu.

Kahvaltı menüsünün çok zengin olduğunu anlatan Tecer, börek konusunda da çok iddialı olduklarını sözlerine ekledi.

Turizm sezonu değerlendirmesinde de bulunan Hamit Tecer, “Dünyada 2 senedir bir kıskaç var. İnsanlar eskisi gibi rahat, serbest tatil yapmayı özler hale geldiler. İnşallah bu sene o baskılardan kurtulacak gibi gözüküyor. Ben sezonun geçen seneden daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Beklentilerimiz o şekilde" ifadelerini kullandı.

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