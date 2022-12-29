Turizmci Hacı Faik Torunoğulları, son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde turizmci Hacı Faik Torunoğulları 84 yaşında hayatını kaybetti. Hacı Faik Torunoğulları’nın Fethiye Merkez Yeni Camiindeki cenaze merasimine turizm, sanat, spor ve iş dünyası ile bürokratların yoğun katılımı oldu.

Beşiktaş eski yöneticisi Erdal Torunoğulları’nın babası Hacı Faik Torunoğulları tedavi gördüğü Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde 84 yaşında hayatını kaybetti. Hacı Faik Torunoğulları’nın Fethiye Merkez Yeni Camiindeki cenaze merasimine büyük katılım oldu. Hayırsever kişiliğinin yanı sıra yatırımcılığı ile tanınan Hacı Faik Torunoğulları’nın cenaze merasimine eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars 65. Dönem Milletvekili Ahmet Arslan, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Teknik Direktör Yılmaz Vural, Sanatçı Onur Akın, Sanatçı Hadise’nin Eski Eşi Mehmet Dinçerler, Sinema Sanatçısı Çetin Altay, Beşiktaşlı Eski Futbolcular Tamer Tuna ve Uğur Boral, Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, İyi Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Behçet Saatci, FTSO Başkanı Osman Çıralı, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, İyi Parti İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, CHP İlçe Başkanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir ailesi ve sevenleri katıldı.

Hacı Faik Torunoğulları’nın evlatları ve Torunoğulları ailesi taziyeleri Merkez Yeni Camii’nde kabul etti. Cami çevresi gönderilen çelenklerle çiçek bahçesine dönerken, Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin çelengi dikkat çekti.

Aslen Karslı olan ve yıllardır Fethiye’de yaşayan, Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere pek çok il ve ilçesinde, ayrıca Hollanda’da turizm yatırımları bulunan Hacı Faik Torunoğulları’nın cenaze namazını Fethiye Müftüsü Kamil Oktay kıldırdı. Helallik alınmasının ardından Hacı Faik Torunoğulları’nın cenazesi Ovacık Çatallar aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.

“İyi bir şair ve ozandı”

Sanatçı Onur Akın, “Hepimizin başı sağ olsun. Çok kıymetli bir büyüğümüzü kaybettik. Bir sürü değerinin yanında çok iyi bir şair ve ozandı. Eskilerin değimi ile dengbvejdi. Aşıkları geleneğinin son halkasıydı. Torunoğulları ailesini anlatmaya gerek yok. Ailenin büyüğüydü. Her alanda çok iyi işler yapan bir aile. Faik amca bu dünyadan çok iyi gelip geçti. Dolu dolu ve başarılı bir hayatı oldu. Faik amcama başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Torunoğulları ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

“Hepimizin Başına Gelecek”

Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Bizim can ciğer dostlarımız. Bizlerde böylesi bir günde yanlarında olmak istedik. Söylenecek söz kalmadı. Hacı Faik Torunoğulları’nın mekanı cennet olsun. Hepimizin başına gelecek” şeklinde konuştu.

“Hayatın En Gerçeği Ölüm”

Sinema Sanatçısı Çetin Altay ise, “Çok değerli bir büyüğümüzdü. Ondan çok şey öğrendik. Sözün bittiği yer. Hayatın en gerçeği ölüm. Allah mekânını cennet etsin” dedi.

“İnsanlığı ile tanınan bir simaydı”

Beşiktaşlı Eski Futbolcu Tamer Tuna, “Aileye benimde yakınlığım var. Faik amca aile büyüğü olarak herkese kol kanat gererdi. Orka grubunun ve Torunoğulları ailesinin önde geleniydi. Türkiye yanı sıra Avrupa’nın pek çok ülkesinde insanlığı ile tanınan bir simaydı. Herkesin başı sağ olsun. Büyük bir değeri kaybettik. Ruhu şad olsun” diye konuştu.

“Faik amca bizleri bilgisi ile aydınlatırdı”

Beşiktaşlı Eski Futbolcu Uğur Boral, “Türkiye’nin önemli değerlerinden Faik amca bizleri bilgisi ile aydınlatırdı. Kitap değerinde bir kişiydi. Bu yaz başında oturup sohbet etmiştik. Sonradan kötüleşmiş. Aileye destek olmak için yanlarındayız. Allah rahmet eylesin diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok üzgünüz, emir Allah’ın”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Değerli bir büyüğümüz. Faik amcayı kaybettik. Zaman zaman sohbetlerde bilgilerinden faydalanırdık. Çok üzgünüz. Emir Allah’ın” ifadelerini kullandı.