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Turizmci Bülent Kaya, “Azka Otel’i 30 yıldır ilk kez bu kış kapattık”
Turizmci Bülent Kaya, 30 yıldır Bodrum’da sadece yaz sezonunda değil, kışın da hizmet veren Azka Otel’i pandemiden dolayı bu kış ilk kez kapattıklarını ifade etti.
MUĞLA 18.12.2020, 12:30
Turizmci Bülent Kaya, 30 yıldır Bodrum’da sadece yaz sezonunda değil, kışın da hizmet veren Azka Otel’i pandemiden dolayı bu kış ilk kez kapattıklarını ifade etti.
Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya; yıpratıcı geçen yaz sezonunun ardından bu kış hizmete ara verdiklerini, süreci dinlenerek ve ekibi dinlendirerek yaz sezonuna hazırlanacaklarını belirtti. Kaya: “Hizmet sürecimizde pandemi yüzünden ne kadar yorulduğumuzu tahmin ve takdir edersiniz. Ancak çalışanlarımızın yorgunluğu, salgın riskinin yükselmesi ve yeni sezona hazırlanabilmek adına 30 yıldır ilk kez hizmetimize üzülerek kısa bir süre ara vermenin uygun olacağı kararını verdik” dedi.Hizmet sektöründe çalışanlar için pandeminin yaşattığı psikolojik etkiler ve ağır sorumluluk yükünün yıpratıcı olduğunu belirten Kaya, dünyayı ve ülkemizi tehdit eden bu salgının bir an evvel bitmesi ve yeniden buluşmak temennisiyle Azka ailesi olarak sağlıklı günler dileklerini iletti.
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