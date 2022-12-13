Turizm fuarlarında BODER hareketliliği

Bodrum, yaz sezonun sona ermesiyle birlikte Bodrum Otelciler Derneği (BODER) öncülüğünde 42 günde katıldığı 3 uluslararası fuarda katılımcıların gözdesi oldu. 2023 yılının turizm yılı olacağını ifade eden BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “2023 yılında 1,5 milyon yabancı turist hedefimiz var. Katıldığımız fuarlarda Bodrum’a ilgi oldukça fazla ve bizde bu çerçevede ilgili acenta ve uçak firmalarıyla şimdiden anlaşmalar yapmaya başladık” dedi.

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da yaz sezonun sona ermesiyle birlikte fuar hareketliliği başladı. Bodrum Otelciler Derneği öncülüğünde, Antalya Turizm Fuarı, WTM London Turizm Fuarı ve Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi olmak üzere Bodrum, 42 günde 3 uluslararası fuarda katılımcıların gözdesi oldu. WTM London Turizm Fuarı’nda acentaların uğrak noktası haline gelen BODER standını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Antalya ve İzmir’de düzenlenen fuarlarda ise turizmciler BODER aracılığıyla gelecek sezon için anlaşmalar sağladı.

2022 yılı içerisinde Bodrum’a hava yolu ile 1 milyon 60 bin deniz yolu ile ise 75 bin olmak üzere 1 milyon 135 bin yabancı turistin geldiğini belirten BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “2022 yılı biz turizmciler açısından verimli geçti. Biz bitti demeden bitmeyecekti yola çıktığımız andan itibaren turizmciler olarak inandığımız şey bu senenin iyi geçeceğiydi. Yaptığımız çalışmalar ve anlaşmalar ile birlikte bu yıl hedeflediğimiz ve inandığımız noktalara geldik. Sezonun bitmesiyle Bodrum’umuzu tanıtmaya ve anlatmaya devam ettik. İlk etapta Londra akabinde Antalya ve İzmir olmak üzere uluslararası fuarlarda gelecek yıl için çalışmalar başlattık. Gerek acentalar gerekse de havayolu şirketleriyle 2023 yılında daha verimli, kaliteli ve ilkeli turizm için anlaşmalar yapmaya başladık. Uçak kapasitelerinin artırılacağını söylediler. Uçaklarda dolulukların olacağını düşünüyoruz. Fatih Terim, Avrupa kupalarında oynanan grup maçından puan alamamıştı. Sonrasında yaptığı konuşmada, ’Biz bitti demeden bitmeyecek’ demişti. Biz de turizmciler olarak bu mottoya inandık ve başarılı bir sezon geçirdik. Gelecek sene herhangi bir olumsuzluk olmazsa Bodrum turizminde hedefimiz 1,5 milyon turist” dedi.