Turgutreis yıllardır beklediği stadına kavuşuyor

Bodrum’un en büyük mahallelerinden Turgutreis’in başarılı futbol takımı Turgutreisspor yönetimi tarafından yaklaşık iki yıldır talep edilen stad yeri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığından büyük bir müjdeli haber geldi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait olan arsanın spor kulübüne tahsisi işlemlerinde son aşamaya ulaşıldı. Müjdeli haberi Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu bizzat verdi. Buna göre Bakan Kasapoğlu aralık ayı içinde Turgutreisspor’a yer tahsisinin yapılması ile ilgili uygun görüş verileceği ve akabinde tahsisin en kısa süre içinde gerçekleşeceği müjdesini verdi.

Turgutreisspor Kulübü Başkanı Melih Aydoğan açıklamasında, tahsisle birlikte yeni stadın yapımı için çalışmalara başlanacağını belirterek; “Uzun süredir Turgutreis’imiz için talepte bulunduğumuz stadımızla ilgili önemli bir aşama kaydettik. Takımımızı daha iyi yerlere getirebilmek ve spora olan ilgiyi daha da artırabilmek için Gençlik ve Spor Bakanımız M. Muharrem Kasapoğlu Aralık ayı içinde stat yerimizin tahsisinin yapılacağı müjdesini verdi. İlk günden bu yana bize desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu’na ve milletvekilimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.