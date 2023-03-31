Turgutreis Yaşam Merkezi atölye çalışmalarına başlıyor

16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve ödülleri çerçevesinde en iyi proje dalında birincilik ödülü alan ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da yapımı tamamlanan Turgutreis Yaşam Merkezi, vatandaşların sosyal hayata katılmaları, yetenek ve zevklerine göre eğitmenlerle üretim sağlamaları için atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi’nde çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve engelliler için atölye çalışmalarına başlıyor. Çocuk Atölyelerinde çocukların boş zamanlarını daha verimli geçirecekleri, yenilikçi ve hayal güçlerini geliştirecekleri çalışmalar ile etkinlikler düzenlenecek. Atölyelerde ayrıca kadınlar ve yaşlılar için hobi sanat atölye faaliyetleri, düzenlenerek üretkenliklerinin arttırılacağı çalışmaların yapılacak.

Engelsiz sanat atölyesinde yapılacak çalışmalarla da engelli bireylerin duygularını ve düşüncelerini geliştirmek, iç dünyalarını ifade edebilmelerine imkan sağlamak ve sosyal yaşamda daha fazla yer alarak kendilerini iyi hissedecekleri bir uğraş edinmeleri planlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Turgutreis Yaşam Merkezi’nde yenilikçi çocuk atölyesi, oyuncak yapımı, karikatür, kadın ve yaşlılar için resim ana sanat, mozaik, heykel, engelli vatandaşlar için de resim sanat ve seramik atölyeleri yer alacak. Atölye çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nü arayarak ya da belediye web sayfası üzerinden https://www.mugla.bel.tr/basvuru-islemleri linkini tıklayarak başvurabilecek.