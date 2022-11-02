Tülüşah bitkisinin yetişme serüveni sergilendi

Dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen ve Kuşadası’ndaki 10 endemik bitki türünden biri olan tülüşahın yetişme serüveni fotoğraflarla anlatıldı. İbramaki Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen serginin açılışı Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından yapıldı.

İbramaki Sanat Galerisi’nde halk arasında Aydın Gaşağı olarak da bilinen ve dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen tülüşah ile ilgili fotoğraf ve el işi ürünlerinden oluşan bir sergi açıldı. Açılış için düzenlenen törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Aydın ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şubesi yetkilileri, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) gönüllüleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Fotoğraflarla gelişim süreci anlatıldı

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in serginin açılış kurdelesini kesmesinin ardından Aydın DKMP’de görevli Orman Mühendisi İstemihan Mehmet Kahraman tarafından katılımcılara fotoğraflar üzerinden tülüşahın gelişim süreci anlatıldı. Ardından Kuşadası’ndaki çeşitli kadın dernekleri üyelerince yapılan tülüşah temalı el işi ürünlerinin yer aldığı bölüm gezildi. Kuşadası’nda yetişen 10 endemik bitki türünden biri olan Aydın Gaşağı ile ilgili fotoğraf ve el işi sergisi yoğun ilgi gördü.

"Kuşadası’nın önemli simgelerinden birisi"

Açılışta konuşan Kaymakam Sadettin Yücel, tülüşah bitkisinin Kuşadası’nın en önemli simgelerinden biri olduğunu belirterek, “Sadece kentimizde yetişen bu bitkiyi korumak ve çoğalmasına yardımcı olmak zorundayız. Tülüşah, Kuşadası’nda botanik turizminin gelişmesine de önemli bir katkı sağlıyor. Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen sergi mutlaka görülmeli” diye konuştu.

Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın bulunduğu Samson Dağları’nın antik adından ismini alan ’tülüşah’ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre’nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından ’CR’ (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da ’tülüşah’ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında ’Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etmişti. Kuşadası Belediyesi ise EKODOSD ile iş birliği yaparak Güvercinada Kalesi’nde ‘Tülüşah Deneme Parseli’ oluşturmuştu.