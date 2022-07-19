Traktörün altında kaldı

Muğla’nın Ula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ula kırsal Çörüş Mahallesinde Erol Şamakan yönetimindeki traktör hareket halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye ve Jandarma ile 112 ambulans ekipleri sevk edildi.

Traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Erol Şamakan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.