Trafo merkezindeki yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan bir trafo merkezinde çıkan yangın paniğe neden olurken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Akyol Mahallesi’ndeki Muğlaspor tesisleri alt tarafından bulunan bir trafo merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafo merkezi bahçesindeki kesilmiş çam ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alandan alevlerin yükseldiğini fark eden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Menteşe Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın kısa süreli paniğe neden olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.