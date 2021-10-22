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Trafikçilerden tutanak düzenleme eğitimi
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme ve trafik kurallarına uyum eğitimi verdi.
MUĞLA 22.10.2021, 19:00
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenleme ve trafik kurallarına uyum eğitimi verdi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Ali Gaffar Okkan Toplantı salonunda düzenlenen eğitime 38 personel katıldı. Toplantıda personelin tutanak tanziminde dikkat edeceği konular hakkında eğitim verildi.