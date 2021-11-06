Trafikçilerden gece mesaisi

Muğla merkez ilçe Menteşe’de Üniversite öğrencilerinin ve gece hayatının en yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri saat 24.00-02.00 arasında uygulama gerçekleştirdi.

Kötekli Mahallesinin 8 noktasında gerçekleştirilen uygulamaya 32 personel katılırken, uygulamada alkol, sis farı, emniyet kemeri, kask ve asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamada 139 araç sürüsünün alkol kontrolü yapılırken, alkollü araç kullanmaktan 10 sürücünün sürücü belgesine el konuldu. 20 sürücüye ise çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 20 bin 069 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü yetkilileri uygulamalarda önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması olduğunu açıklarken, trafik uygulamalarının bundan sonraki süreçte de saat ve zaman gözetmeksizin devam edeceğini açıkladılar.