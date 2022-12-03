Trafikçilerden asayiş destekli alkol uygulaması

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde Asayiş ve Karakol bekçileri takviyeli alkol uygulaması gerçekleştirdi.

Kötekli Mahallesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı noktada 10 ekip ve 27 personelle yapılan alkol denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karakol bekçileri takviye olarak alkol kontrolündü görev aldı.

Kötekli Mahallesinin giriş ve çıkışları ile toplam 5 noktada gerçekleştirilen alkol uygulamasında 161 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlar içinde 8 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplamda 16 araç sürücüsüne 51 bin 325 TL para cezası uygulandı.