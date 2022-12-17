Trafik kazasında ölen okul müdürü için tören düzenlendi

Muğla’nın Ula ilçesinde Otobüsün altında kalan ve hayatını kaybeden Okul Müdürü Sema Güler için görev yaptığı Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi okul bahçesinde tören düzenlendi.

Sema Güler’in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından son görev yaptığı okul bahçesine getirildi. Cenaze töreninde Okul Müdürü Sema Güler’in öz geçmişi okundu.

Tören’de Okul Müdürü Sema Güler’in özgeçmişinin okunmasının ardından Ula ilçe Müftüsü Ebubekir Tattlı tarafından dua okundu ve helallik istendi. Törenin ardından öğretmenin cenazesi defnedilmek üzere Antalya’ya gönderildi.

Okul bahçesinde düzenlenen törene, Okul Müdürü Sema Güler’in ailesinin yanı sıra, Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İlçe Belediye Başkanı Özay Türkler, İlçe müdürleri okul müdürleri öğretmenler ve görev yaptığı okulun personeli öğrencileri katıldı.