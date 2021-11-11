Trafik kazasında ölen belediye personeli için tören düzenlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Top için uzun yıllar çalıştığı Bodrum Belediyesi önünde tören gerçekleştirildi.

Dün Yalıçiftlik Mahallesi’nde meydana gelen kazada Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Ali Top, motosikleti ekmek almaya gittiği sırada aynı yönde seyir halindeki Ali İhsan D. yönetimindeki 48 AAV 725 plakalı otomobile çarptı. Kazada başında kask olmadığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Mehmet Ali Top, ağır şekilde yaralanırken kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ali Top için bugün Bodrum Belediyesi önünde ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları dile getirdi:

“Bugün çok sevdiğimiz bir arkadaşımızı uğurluyoruz. Yaşam böyle, ne zaman gelip ne zaman gideceğimize kendimiz karar veremiyoruz. Son dönemde bu trafik kazaları çok canımızı yakıyor. Kardeşimiz dürüslüğü, temizliği, aldığı aile terbiyesi ile yardımseverliği ile bu dünyada çok hoş bir seda bıraktı. 2004 yılında başladığı belediye macerasında değişik birimlerde çalışarak ettiği hizmetlerle, güler yüzüyle, mesai arkadaşları arasında sevilmesiyle her şeyde örnek bir arkadaşımızdı. Biz de yaptığımız mesailerde o sıcak, samimim duruşunu her zaman hissediyorduk. Burada en büyük acı değerli ailesinin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizlere, çalışma arkadaşlarına, akrabalarına düşen onun hatırasına sahip çıkmaktır. Onun annesi, babası bizim annemiz babamızdır, onun eşi bizim bacımız, çocukları çocuklarımızdır.”

Törende konuşan mesai arkadaşları da Mehmet Ali Top’un çalışma arkadaşları arasında çok sevilen biri olduğunu ifade etti.

Belediye önünde düzenlenen tören sonrası zabıta görevlilerince cenaze aracına alınan Mehmet Ali Top’un naaşı, Yalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.