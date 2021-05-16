Trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor

29 Nisan’da başlayan Covid-19 salgın tedbirleri tam kapanma sürecinin son gününde tatil yörelerindeki vatandaşların dönüşleri başladı.

Tam kapanma sürecinde Muğla’da Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 7/24 denetimleri sürerken, Trafik Tescil ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında seyir halindeki sürücüler üzerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceğiz, Marmaris ve Datça ilçelerinin İzmir, İstanbul ve Ankara’ya tek geçiş noktası olan Menteşe ilçesinde trafik ekipleri Drone ile emniyet kemeri ve sigara denetim yaptı. Sürücülere ayrıca HES kodu, maske ve mesafe, izin ve seyahat belgeleri denetimi yapıldı.

29 Nisan öncesi Muğla’ya araçları ile gelen tatilcilerin sabah saatlerinde dönüşlerinin daha da artması bekleniyor.