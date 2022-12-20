Trafik ekiplerinden traktörlere reflektör

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından traktörlere yönelik yapılan denetimlerde kazaların en aza indirilmesi amacıyla romörkler için reflektör dağıtıldı.

Trafik ekiplerinin tarım araçlarının karıştığı kazaların oluş şekli, araçların fiziki donanımlarının eksiklikleri üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde; traktör kullanıcılarına yönelik verilmesi planlan eğitimde traktörlerde süspansiyon sistemi olmadığı için yoldan çıkma, şahlanma nedeniyle kaza meydana geldiği anlatıldı.

Denetimlerde traktör sürücülerine, ülkemizdeki traktör cinsi araçların 25 yaş üstünde olduğu için arka aksa bağlı fren sistemi bulunduğu, eski traktörlerde ön aksta fren sisteminin bulunmadığı, traktörlerin toprak zemine göre üretildiği asfalt zeminde fren yapıldığında tutunma oranının az olması, asfalt zeminde lastik hava basınçlarının yükseltilmesi, traktörlerde ani dönüşlerde lastiklerin yanal kayma yapmadığı çamur geçişlerinde yüzde 20 patinaja izin verilmesi, arazide maksimum hızın 5-10 km’yi geçmemesi istendi.

Muğla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım İşçilerini taşıyan araçlara yönelik uygulamaların yanında tarım araçlarının karıştığı kazaların yüzde 83’ü arkadan çarpma olduğu için romörklerin reflektörleri kontrol edilirken, reflektörü olmayan 10 traktöre reflektör takıldı.