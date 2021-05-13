Trafik ekiplerinden Dron’lu denetim

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Ramazan Bayramı’nın ilk günü Covid-19 tedbirleri doğrultusunda karayolunda seyir halinde olan araçlarda denetim yaptı.

Ekiplere havadan Drone destek verirken, denetimler kapsamında HES kodu, izin belgesi, maske ve mesafe kontrolleri yapıldı. Muğla’nın tüm kontrol noktalarında 24 saat görev yapan ekipler denetimlerin bayram süresince devam edeceğini ve vatandaşlardan izin belgesi olmadan trafiğe çıkmamalarını istediler.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde trafik ekipleri Fethiye ve Marmaris istikametinden gelen araçlarda havadan Drone desteği ile denetim yaptı. Karayolunda fazla bir aracın seyir halinde olmadığı gözlenirken, trafikte seyir halinde olan araçlarda bulunan vatandaşların Covid-19 salgını nedeniyle tam kapanma sürecinde izin belgeleri, HES kodları, araç içinde maske ve mesafe kuralları konusunda denetim yapıldı.