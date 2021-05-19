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Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Muğla ve ilçelerinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

MUĞLA 19.05.2021, 13:36
Törende bayılan çocuklara ilk müdahale doktor başkandan

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Muğla ve ilçelerinde de düzenlenen törenler ile kutlandı.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen törende etkinliğe katılan iki çocuk rahatsızlandı. Rahatsızlanan çocuklara ilk müdahale Muğla’nın Doktor Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’den geldi.

Tören sırasında aniden fenalaşan iki çocuk sağlık ekiplerinin gelmesine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ilk müdahaleyi yaptı. Sıcak hava nedeniyle rahatsızlanan çocukların ilk müdahalesinin ardından dinlenmeye alındılar.
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