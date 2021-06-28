banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Bu belgeniz yoksa 30 Haziran'dan sonra trafiğe çıkmayın
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Sedat Peker'den Deniz Baykal'a tehdit!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Lüks araçta sahte plakayla yakalanan hakime 2 yıl hapis!
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'
Hakan Albayrak: 'Türkiye batmaz; batarsa okyanuslar taşar'

Toplu tabanca ele geçirildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında Menteşe, Bodrum ve Osmaniye Kadirli ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MUĞLA 28.06.2021, 19:45
Toplu tabanca ele geçirildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı soruşturması kapsamında Menteşe, Bodrum ve Osmaniye Kadirli ilçesinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.S, H.K, H.Ö, M.S isimli şüpheliler Muğla’nın Menteşe ilçesinde, A.K Bodrum’da, T.A Osmaniye Kadirli ilçesinde yakalandı. S.Ö isimli şahsın ikametinde; değişik milimetrelerde 190 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 1 adet eski model ruhsatsız toplu tabanca, silah tamir, bakım ve yapımı için kullanıldığı değerlendirilen torna makinası, tüfek, tabanca tamiri için kullanılan tamir malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.
banner486
Yorumlar (0)
25°
açık
banner493