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Tiyatro Festivali’nin davetlisi oldular

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Kocasını Pişiren Kadın” adlı oyunu ile 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali’ne davetlisi oldu.

MUĞLA 20.05.2022, 17:58
Tiyatro Festivali’nin davetlisi oldular

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Kocasını Pişiren Kadın” adlı oyunu ile 11. Uluslararası Ayvalık Tiyatro Festivali’ne davetlisi oldu.

Türkiye’nin çeşitli illerinden seçilen oyunların yanı sıra yurt dışından da katılan toplam 18 oyun, 11-18 Mayıs tarihlerinde Ayvalık’ta iki sahnede oynandı. Nejat Uygur sahnesinde, 14 Mayıs’ta sahnede “Kocasını Pişiren Kadın” vardı. Tüm oyunlara yoğun ilgi gösteren Ayvalıklı tiyatro severler, Bodrum Şehir Tiyatrosu oyuncularını ve yönetmenlerini de ayakta alkışladı. Festivale aynı zamanda, Bedia Ener Öztep, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Muhammet Uzuner, Arzu Gamze Kılınç, Hayrettin Filiz gibi ünlü ve usta oyuncular ile yönetmenler de katıldı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, festivallerin önemi ile ilgili şunları söyledi:

“Tiyatro Festivalleri ne işe yarar? Gerekli mi? Zaten tiyatrolar her yere gidip oynamıyorlar mı? Bu soruları çoğaltmak mümkün, kafanızda siz de buna benzer sorular gezdirebilirsiniz. Ben tiyatro festivallerinde sanatçıların birbirleriyle ve izleyicileriyle buluşmalarını komşuluk ilişkisi gibi görüyorum. Ülkenin ve dünyanın her yerinden gelen oyunlar, sanatçılarıyla birlikte sahnenize, kulisinize, fuayenize hatta sofralarınıza konuk oluyorlar. Ülkenin birçok kentinde sahnelenmiş onlarca oyun ve yüzlerce sanatçı, her gün farklı bir oyun sergileyerek o kentteki seyirciye sanat ziyafeti çekmiş oluyor. Yerel yönetimler, halkın oyları ile seçildikleri için klasik hizmetler yanında sanatsal etkinlikler yaparak halkın en sevdiği, bilgilendiği ve eğlendiği ortamlarda onlarla buluşup kaynaşma imkanına sahip oldukları gibi sanatçılara ve civar illerden gelen izleyicilere kenti tanıtmış oluyorlar. Tiyatro festivalleri sadece oyun seyredilen etkinlikler değildir. Festival süresince konusunda uzman ustalar, düzenlenen konferans ve panellerde seyirciyle buluşur, doyumsuz sanat sohbetleri yapılır. Festivaller sanatçılar için de bir buluşma yeridir. Birbirleriyle yaptıkları işin sohbetini edip bilgi alışverişini doruğa çıkardıkları değerli zamanlardır. Yıllar önce aynı sahneyi paylaştıkları arkadaşları ile hasret giderme şansıdır. Ayvalık Tiyatro Festivali, misafir sanatçılara ve seyircilere çok sıcak ve samimi ev sahipliği yaparak bizleri çok mutlu ettiler. Sıcak dostluklar yanında yeni bilgiler ve deneyimler edindik. En kısa zamanda kentimizin festivalinde buluşmak dileğiyle.”

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