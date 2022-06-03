TIR’ın altına giren minibüs parçalandı, 1 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde minibüs, önünde ilerleyen TIR’ı arkadan çarptı, önce kasasının altına girdi sonra da orta refüje çarparak parçalandı. Kazada Minibüs şoförü ağır yaralandı.

Kaza saat 00.10 sıralarında Ortaca çevre yolunda meydana geldi.

İddiaya göre Antalya’dan Muğla istikametine giden Metin Seçkin yönetimindeki 07 ARV 281 plakalı minibüs, Ortaca Çevre Yolu’na geldiği sırada önünde ilerleyen ve H.E.yönetimindeki 45 ABA 501 TIR’a büyük bir gürültü ile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs önce TIR’ın kasasının altına ardından da orta bariyerlere çarparak parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, parçalanan minibüste sıkışan şoför Metin Seçkin, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekiplerinin yoğun çabalarının ardından sıkıştığı bölgeden çıkartıldı. Ağır yaralı olan Seçkin ambulans ile hastaneye kaldırılırken, minibüsün Havalimanına yolcu bıraktığı ve tek başına olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle minibüsün parçaları yola savrulurken Muğla-Antalya karayolu bir süre trafiğe kapatıldı ve geçiş Ortaca İlçe Merkezi’nden sağlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.