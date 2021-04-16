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Tır köprüye sıkıştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde köprüye sıkışan Tır çekici ile kurtarıldı.

MUĞLA 16.04.2021, 17:05
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Tır köprüye sıkıştı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde köprüye sıkışan Tır çekici ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüklediği balık yemlerini Yanıklar Mahallesi’nde bulunan balık havuzlarına götürürken Tır, Yanıklar Köprüsü’nün altından geçerken sıkıştı. Köprü altına sıkışan Tır’ın sürücüsünün yardım istenmesi üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Alınan güvenlik önemlerinin ardından halatla çekiciye bağlanan tır, çekilerek sıkıştığı yerden çıkartıldı. Köprünün yüksekliğini fark etmediği öğrenilen sürücünün kazada yaralanmadığı belirtildi.
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