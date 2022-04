‘Tinga ve Dedektifler’ 32 bin çocuğa ulaşacak

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak projesi ile gıda israfı, su tasarrufu gibi konulara dikkat çekmek için 6-10 yaş grubu öğrencilere hitap eden ‘Tinga ve Dedektifler’ çocuk oyununun ilk sahnelenmesi Menteşe’de başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri salonunda ilk gösterimi yapılan oyuna Menteşe ilçesindeki okullardan 6-10 yaş grubu öğrenciler katıldı. Tarımı çocuklara sevdirmek, doğa bilinci oluşturmak, doğadaki her canlının her birinin bir görevi olduğunu bilmek, çocuklara tasarrufu en etkin yoldan görsellerle, uygulamalı olarak anlatılan oyunun hem sosyal yönüyle gelişen, sorgulayan, kolaylıkla öğrenen, tiyatroyu seven gelecek nesiller yetişmesinin yanında dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi salgınından sonra topraktan ve doğadan uzaklaşan, bireyselleşen yeni neslin, toprağı ve doğayı tekrar hatırlamasını sağlamak, tasarrufu ve bilinçlenmeyi tiyatro oyunundan öğrenmeye teşvik amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Muğla Valiliği tarafından desteklenen proje ile doğada oluşturulan tahribatın önüne geçmek, tasarruf tedbirleri gibi konularda çocuklar üzerinde farkındalık sağlanacak.

Muğla’nın 13 ilçe merkezinde okullar ve köy okulları olmak üzere yaklaşık 32 bin öğrenciye sergilenecek oyunun yapım (dekor, oyuncu, danışman, konaklama, ulaşım vb.) ve tiyatro oyununa özel basılı yayınların yaklaşık maliyeti 300 bin TL.

Tiyatro oyunu öncesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşür öğrencilere dağıtıldı. Broşürde Muğla’nın tarımsal üretim ve ürünler hakkında bilgiler yer alıyor.