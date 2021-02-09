TİGEM 4 bin 700 ton portakal satışı yapacak

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Valencia cinsi 4 bin 700 ton portakalı ihale ile satacağını duyurdu.

Yayınlanan ilana göre; İhale 23.02.2021 Salı günü saat 14.00’de Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı açıklandı.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde, ihale 2 Mart Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacağı bildirildi.