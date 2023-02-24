Ticari gemide rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari bir gemiden yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri gemide bulunan bir vatandaş için tıbbi tahliye gerçekleştirdi.

Ticari gemide yaşanan iş kazası sonrası elinden yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyada bekleyen 112 Ambulans ekiplerine teslim edildi. 22 Şubat 2023 tarihinde saat 16.00’da, Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında ticari gemide yaralanan 1 şahsın tıbbi tahliyesi gerçekleştirilmiştir