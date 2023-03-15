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Ticari gemide rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan ticari bir gemide rahatsızlanan şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
MUĞLA 15.03.2023, 19:49
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında bulunan ticari bir gemide rahatsızlanan şahıs, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.
Marmaris açıklarında seyir halinde olan ticari gemide bulunan şahıs rahatsızlandı. Gemiden yapılan yardım çağrısını üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan şahıs Sahil Güvelik botuna bindirilerek tıbbi tahliyesi gerçekleştirilerek kıyıya getirildi.
Ticari gemide rahatsızlanan şahıs kıyıda bekleyen sağlık kiplerine teslim edildi.