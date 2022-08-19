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Ticari araç 20 metrelik uçuruma uçtu: 2 Yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 metrelik uçuruma uçan ticari araç 2 kişi yaralandı.

MUĞLA 19.08.2022, 11:57
Ticari araç 20 metrelik uçuruma uçtu: 2 Yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 metrelik uçuruma uçan ticari araç 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çakıralan Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ören Karayolu üzerinde seyreden H.P idaresindeki 03 SA 600 plakalı ticari araç, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan 20 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada, araçta yolcu konumunda bulunan bir kişi kendi imkanları ile çıkarken, sürücü H.P. ise araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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