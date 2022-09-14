TFF.2 Lig Fethiyespor 3- Diyarberkirspor 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Diyabekirspor’u 1-0 geriden geldiği karşılaşmada Oktay Balcı ve Onur Taha’nın attığı iki golle 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Diyabekirspor’u 1-0 geriden geldiği karşılaşmada Oktay Balcı ve Onur Taha’nın attığı iki golle 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Alper Oral xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx
Fethiyespor: Enes Fideo xx, Taha Can xxx, Şahan xx, Rıdvan xx, Selim xxx , (Dk. 85 Cihan x), Mustafa xx (Dk 78 Halil xx), Sinan xxx, Burak Başkaya xxx,(Dk. 89 Berkin xx), Oktay xxx, Burak Özduman xx, (Dk.45 Onur Taha xxx) Selçuk xxx
Diyarbekirspor: Gökhan xx, Baran xx, Nuri xx, Yasin xx, İlker xx(Dk. 72 Rıdvan xx), Berkay xx(Dk. 72 Emrullah xx),Fatih xx, Enes Subaşı xx,(Dk.46 Furkan x), Serhat xx, Şerif xx, Onat xx (Dk. 72 Doğan xx)
Gol: Dk. 48 Berkay ( Diyarbekirspor), Dk. 62 Oktay Balcı, Dk. 78, Dk 81 Taha Takır, (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 44 Burak Başkaya,Dk. 70 T. D Mesut Toros ( Fethiyespor), Dk. 50 Onat, Dk. 61 Fatih, Dk. 83 Yasin ( Diyarbekir)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0