TFF.2 Lig Fethiyespor 3- Diyarberkirspor 1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Diyabekirspor’u 1-0 geriden geldiği karşılaşmada Oktay Balcı ve Onur Taha’nın attığı iki golle 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Alper Oral xx, Arif Dilmeç xx, Serhat Sağır xx

Fethiyespor: Enes Fideo xx, Taha Can xxx, Şahan xx, Rıdvan xx, Selim xxx , (Dk. 85 Cihan x), Mustafa xx (Dk 78 Halil xx), Sinan xxx, Burak Başkaya xxx,(Dk. 89 Berkin xx), Oktay xxx, Burak Özduman xx, (Dk.45 Onur Taha xxx) Selçuk xxx

Diyarbekirspor: Gökhan xx, Baran xx, Nuri xx, Yasin xx, İlker xx(Dk. 72 Rıdvan xx), Berkay xx(Dk. 72 Emrullah xx),Fatih xx, Enes Subaşı xx,(Dk.46 Furkan x), Serhat xx, Şerif xx, Onat xx (Dk. 72 Doğan xx)

Gol: Dk. 48 Berkay ( Diyarbekirspor), Dk. 62 Oktay Balcı, Dk. 78, Dk 81 Taha Takır, (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 44 Burak Başkaya,Dk. 70 T. D Mesut Toros ( Fethiyespor), Dk. 50 Onat, Dk. 61 Fatih, Dk. 83 Yasin ( Diyarbekir)