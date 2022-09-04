TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1- Silahtaroğlu Van Spor FK 0

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK’yı 90. Dakikada Oktay Balcı’nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.Evindeki ilk maçı 3 puan ile kapattı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Ferudun Daldaş xx, Uğur Öney xx, Murat Can Ilgaz xx

Fethiyespor: Murat xx, Şahan xxx, Rıdvan xxx, Selim xxx(Dk. 81 Doğan Can), Sinan xxx, Aykut xxx(Dk 60 Berkin xx), Burak(Dk. 60 Burak Özdüman xx), xx,Nurettin , (Dk. 35 Mustafa xx), Oktay xxx, Oğuz xxx, Selçuk xx

Silahtaroğlu Van Spor Fk: Haydar xx, Furkan xx, Erkul xx, Miraç xx, Uğur Can xx, Yaser xx(Dk. 58 Batuhan xx), Muhamed xx, Uğur Adem xx, Sabit xx(Dk. 78 Furkan xx) , Muhsin xx, Barış xx

Gol: Dk 90 Oktay Balcı (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 69 Enes, Dk. 88 Sinan, Dk. 90+5 Burak, (Fethiyespor) Dk 76 Uğur Can, Dk. 77 Muhammet Ali, (Silahtaroğlu Vanspor)