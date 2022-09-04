TFF 2. Lig Kırmızı Grup Fethiyespor 1- Silahtaroğlu Van Spor FK 0
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK’yı 90. Dakikada Oktay Balcı’nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.Evindeki ilk maçı 3 puan ile kapattı.
TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Silahtaroğlu Van Spor FK’yı 90. Dakikada Oktay Balcı’nın attığı gol ile 1-0 mağlup etti.Evindeki ilk maçı 3 puan ile kapattı.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Ferudun Daldaş xx, Uğur Öney xx, Murat Can Ilgaz xx
Fethiyespor: Murat xx, Şahan xxx, Rıdvan xxx, Selim xxx(Dk. 81 Doğan Can), Sinan xxx, Aykut xxx(Dk 60 Berkin xx), Burak(Dk. 60 Burak Özdüman xx), xx,Nurettin , (Dk. 35 Mustafa xx), Oktay xxx, Oğuz xxx, Selçuk xx
Silahtaroğlu Van Spor Fk: Haydar xx, Furkan xx, Erkul xx, Miraç xx, Uğur Can xx, Yaser xx(Dk. 58 Batuhan xx), Muhamed xx, Uğur Adem xx, Sabit xx(Dk. 78 Furkan xx) , Muhsin xx, Barış xx
Gol: Dk 90 Oktay Balcı (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 69 Enes, Dk. 88 Sinan, Dk. 90+5 Burak, (Fethiyespor) Dk 76 Uğur Can, Dk. 77 Muhammet Ali, (Silahtaroğlu Vanspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|5
|11
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Başakşehir
|4
|10
|4. Beşiktaş
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|4
|10
|6. Trabzonspor
|5
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|9
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Kayserispor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Alanyaspor
|5
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Hatayspor
|4
|3
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Kasımpaşa
|4
|3
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|7
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Rizespor
|3
|5
|9. Samsunspor
|3
|5
|10. Gençlerbirliği
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Tuzlaspor
|4
|4
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altay
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Denizlispor
|4
|2
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Mallorca
|4
|5
|11. Almeria
|3
|4
|12. Girona
|4
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|4
|14. Espanyol
|4
|4
|15. Valencia
|3
|3
|16. Sevilla
|4
|1
|17. Getafe
|3
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|4
|0