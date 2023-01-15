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TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’a 2-1 mağlup oldu.

MUĞLA 15.01.2023, 17:14
TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Zonguldak Kömürspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Fethiyespor, konuk ettiği Zonguldak Kömürspor’a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Yücel Büyük xx, Burak Celep xx, Mücahid Adem Çelebi xx

Fethiyespor: Murat xx, Taha Can xx, Rıdvan xx, Selim xx, Sinan xxx (Azad dk. 82 ?), Aykut xx (Burak dk. 67 xx), Oktay x, Selçuk xxx (Berkin dk. 67 xx), Emre xxx, Umut xxx (Ali Ceylan dk. 89 ?), Sezer xxx

Zonguldak Kömürspor: Yüksel xx, Emrah xx, Ercüment xxx, Aykut Emre xxx (Abdulkadir dk. 85 ?), Hakan xx, Mümin xx, Fatih xx, Mevlüt xxx, Emre xxx, Embiya xx (Erdem dk. 90 ?), Oğuzhan xx

Goller: Selçuk Alibaz (dk. 30) (Fethiyespor), Mevlüt Çelik, (dk. 48), Fatih Bektaş (dk. 82) (Zonguldak Kömürspor)

Sarı kartlar: Selçuk Alibaz, Burak Özduman (Fethiyespor), Mevlüt Çelik (Zonguldak Kömürspor)

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