TFF 2. Lig: Fethiyespor: 1 - Adıyaman FK: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 19. hafta mücadelesinde Fethiyespor, ilk yarının son maçında konuk ettiği Adıyaman FK’ya takıldı. Lacivert-beyazlılar, 55. dakikada Göktan’ın golüne 58. dakikada Sinan’ın golüyle cevap verdi. Fethiyespor, puanını 22’ye yükseltti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 19. hafta mücadelesinde Fethiyespor, ilk yarının son maçında konuk ettiği Adıyaman FK’ya takıldı. Lacivert-beyazlılar, 55. dakikada Göktan’ın golüne 58. dakikada Sinan’ın golüyle cevap verdi. Fethiyespor, puanını 22’ye yükseltti.
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Harun Reşit Güngör xx, Çağlar Demirkıran xx
Fethiyespor: Murat xx, Doğan Can xx, Taha Can xx, Rıdvan xx, Selim xxx, Mustafa xx (Burak Özduman dk. 73 xx), Sinan xx, İlyas xx (Selçuk Hakalmaz dk. 80 xx), Oktay xx, Selçuk xx (Berkin dk. 62 xx), Onur xx, (Ali dk. 62 xx)
Adıyaman FK: Melih xx, Tevfik xx, Ömer xxx (Furgan dk. 90 ?), Ayberk xx (İbrahim dk. 62 xx), Emirhan xx (Ömürcan dk. 75 xx), Göktan xx, Kerem xx, Haydar xx, Yiğit xx, Burak xx, Çağrı xx
Goller: Göktan (dk. 55), (Adıyaman FK), Sinan Kalaycı (dk. 58) (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Göktan, Yiğit, Ömer (Adıyaman FK), Rıdvan (Fethiyespor)