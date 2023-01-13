Terör örgütü üyesi Milas’ta yakalandı

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan terör örgütü üyesi, jandarma ekiplerinin yapmış olduğu çalışma ile Muğla’nın Milas ilçesinde yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hakkında “Silahlı terör örgütüne üye olma - FETÖ/PYD” suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.Ş.İ. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. Gözaltı işlemlerinin ardından Milas Adliyesi’ne sevk edilen M.Ş.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.