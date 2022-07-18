banner528

banner549

banner547

Son Dakika
İYİ Parti Lideri Akşener’e doğum günü sürprizi
İYİ Parti Lideri Akşener’e doğum günü sürprizi
Fiyatlar dibe vurdu!
Fiyatlar dibe vurdu!
CHP’ye kayyum atandı
CHP’ye kayyum atandı
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı

Temizlik sırasında kuyuya düşen vatandaş hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi Sece yaylasında kuyu temizliği yapan Turgut Özdemir isimli vatandaşın temizlik sırasında halat kopması sonucu kuyuya düştü.

MUĞLA 18.07.2022, 18:52
Temizlik sırasında kuyuya düşen vatandaş hayatını kaybetti

Muğla’nın Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi Sece yaylasında kuyu temizliği yapan Turgut Özdemir isimli vatandaşın temizlik sırasında halat kopması sonucu kuyuya düştü.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı bir şekilde Menteşe Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir’in yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu