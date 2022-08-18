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Temizlik görevlilerinin çikolata ikramı gönülleri fethediyor

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki çocuklar kendilerine çikolata ikram eden belediye temizlik görevlilerinin ve çöp kamyonunun gelişini her gün büyük heyecanla beklerken, personeli alkışlarla karşılıyorlar.

MUĞLA 18.08.2022, 16:21
Temizlik görevlilerinin çikolata ikramı gönülleri fethediyor

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki çocuklar kendilerine çikolata ikram eden belediye temizlik görevlilerinin ve çöp kamyonunun gelişini her gün büyük heyecanla beklerken, personeli alkışlarla karşılıyorlar.

Fethiye Taşyaka Mahallesi’nde 338 sokaktan geçen Fethiye Belediyesi’ne ait çöp kamyonundaki temizlik görevlileri çocuklara çikolata dağıtınca, her akşam çocuklar çöp kamyonetinin yolunu gözler oldu. Sayıları her gün artan çocuklar, akşam saatlerinde gelen çöp kamyonunu görünce alkış yağmuruna tutuyorlar. Çöplerin alınmasının ardından araçtan inip gelen şoför, bir poşet çikolatayı çocuklara teslim ediyor. Çikolatalarını alan çocuklar büyük sevinç yaşarken, çöp kamyonunu el sallayarak uğurluyorlar.

Çocukların büyük heyecanla çöp kamyonundaki görevlilerden çikolata gelmesini bekledikleri anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonları ile görüntülenirken, görüntüler izleyenleri tebessüm ettiriyor.

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