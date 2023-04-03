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Temizlik ateşi ormanı yakıyordu
MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN ARAZİSİNDE TEMİZLİK ATEŞİ YAKMASI SONRASI ALEVLERİN ORMANLIK ALANA SIÇRAMASI İLE BAŞLAYAN YAĞINDA YAKLAŞIK BİR DÖNÜM ALAN YANDI.
MUĞLA 03.04.2023, 17:41
Muğla’nın Ula ilçesinde bir vatandaşın arazisinde temizlik ateşi yakması sonrası alevlerin ormanlık alana sıçraması ile başlayan yağında yaklaşık bir dönüm alan yandı.
Edinilen bilgiye göre, Ula Armutçuk Mahallesi İncir Mevkiinde bir vatandaşın temizlik ateşi yakması sonucu alevler bölgede bulunan zeytinlik ve ormanlık alana sıçradı. Yangın Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula itfaiye grup amirliği ve Menteşe itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangında yaklaşık bir dönüm alan zarar gördü.