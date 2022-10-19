Temizlik ateşi kontrolden çıktı, 10 dönüm küle döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan temizlik ateşi, 10 dönüm alanı yakarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi’nde bir vatandaş bahçesinde temizlik ateşi yaktı. Bir süre sonra büyüyen ateş, makilik ve ağaçlık alana sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekibi bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışması sonucu yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.