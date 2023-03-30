Temizliğe geldiği evden ziynet eşyası çaldı

Muğla’nın Datça ilçesinde temizliğe gittiği evden ziynet eşyası çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir evden ziynet eşyası ve cep telefonu hırsızlığı olayının bildirilmesinin ardından Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin eve temizliğe gelen şahıs olduğu yönünde işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda eve gelen temizlikçi kadının adres ve kimlik tespiti yapılarak şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli temizlikçi kadın suçunu itiraf ederken, çalmış olduğu ve sattığı ziynet eşyaları ev sahibine teslim edildi. Temizlikçi kadın hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.