TEKNOFEST Roket şampiyonluğu Muğla Kavaklıdere’ye geldi

30 Ağustos tarihinde Samsun’da başlayan TEKNOFEST Karadeniz roket teknolojileri festivalinde Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi çatısı altında 5 farklı okuldan giren takım birinci olarak 70 bin liralık ödülün sahibi oldu.

Fatma İşlek ve Can Gökovalı öğretmenlerin danışmanlığında 5 farklı liseden öğrencilerin bir araya gelerek oluşturdukları “Kavaklıdere Roket ve AKYA (İnsansız Deniz Aracı) Takımları” bir yıldan fazla süren emek ve çabaların sonucunu aldı.

Ülke genelinde düzenlenen TEKNOFEST elemelerinde önce yüzlerce takımı eleyerek ilk 10 takım arasına kalarak TEKNOFEST Türkiye finallerine davet edildiler. Kavaklıdere Roket ve Akya (İnsansız Deniz Aracı) takımları TEKNOFEST Havacılık; Teknoloji ve Uzay Teknolojileri Festivalinde finallere kalırken, Kaklıdere Roket Takımı ‘TeknofestKaradeniz’ Roket yarışmasında Türkiye şampiyonu oldu.

Şampiyon takım ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alırken, 70 bin liralık ödülün de sahibi oldular.