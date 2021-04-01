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Teknesi arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot motoru arıza yapan 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 01.04.2021, 21:50
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Teknesi arızalanan göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot motoru arıza yapan 13 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeye çalışan ve içinde 13 düzensiz göçmenin bulunduğu botun motoru açık denizde arıza yaptı. Sürüklenen teknedekilerin yardım çağrısı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içindeki 1 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtarırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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