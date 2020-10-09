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Tekneden atılan havai fişek ormanı yaktı
MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİNE BAĞLI ÇÖKERTME MAHALLESİ’NDE ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGINA TEKNEDEN ATILAN HAVAİ FİŞEĞİN NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ.
MUĞLA 09.10.2020, 10:09
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Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çökertme Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangına tekneden atılan havai fişeğin neden olduğu iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Çökertme Mahallesi’nde gece saat 22.00 sıralarında denize yakın ormanlık alanda yangın çıktı. İlk etapta bölgede bulunan vatandaşların müdahalede bulunduğu yangına, Milas Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 1 ilk müdahale aracı, 3 arazöz, 1 su tankeri ile müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının, görgü tanıklarının ifadesine göre tekneden atılan havai fişekten çıktığı iddia edildi.
Yapılan müdahale ile söndürülen yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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