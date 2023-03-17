Tek taraflı kazada 1 kişi yaralandı

Milas’ta bir otomobilin kontrolden çıkması ile meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bademlik Caddesi’nde seyreden 48 KY 484 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Zafer Caddesi’ne ters yönden giriş yaptı.

Önce park halindeki araçlara daha sonra ise bir eve ait otopark kapısına çarparak durabilen otomobildeki sürücü yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araç içerisinden çıkarılan sürücü sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.