Tefecilik operasyonunda 6 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen ‘Tefecilik’ operasyonlarının Muğla ayağında 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla’nın Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda H.Ç, K.Ç, D.Ç, Y.K, P.A ve F.B isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 56 adet alım-satım sözleşmesi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet senet, 3 adet araç satış sözleşmesi, 2 adet tapu ve bir miktar çek ve çeşitli evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli KOM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.